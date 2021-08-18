Система национального устройства СССР в конечном итоге вылилась в распад большой страны, а распад этот тоже в первую очередь был направлен против русских. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Этот процесс вольно или невольно привел к тому, что на территории бывшей большой страны появились национальные государства, целью которых сразу стало построение этнократии, то есть власти титульной нации, хотя у многих из этих народов вообще никогда государственности не было, пояснил эксперт.

«Но, тем не менее, спасибо советской власти, она им государство слепила.С другой стороны, начался процесс выдавливания русских с этих территорий и ущемления их прав. С третьей стороны, даже в самой России эти процессы национализма этнических субъектов федерации тоже стали стимулироваться», — указал Михеев.

Все, что мы видим дальше, и то, что мы видим сейчас, — это развитие этого процесса, который начался еще в начале двадцатого века, причем эти тенденции и дальше продолжают существовать, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.