Ранее в Киргизии произошел конфликт с девушкой, которая отвечала клиенту на русском языке. Позднее сообщалось, что в Казахстане проводят «языковые рейды» и выясняют, какие продукты на русском языке, а какие нет.
Вся риторика молодой советской власти была в том числе направлена на то, что надо бороться с русским, как они говорили, великоимперским, великорусским шовинизмом, и что надо стимулировать рост национального самосознания окраин, подчеркнул эксперт.
«Именно поэтому они так от балды нарезали в свое время территории всех этих республик. Именно поэтому они внутри даже Российской Федерации выделили национальные субъекты. Это была абсолютно целенаправленная, осознаваемая политика», — уверен Михеев.
Да, в годы Великой Отечественной войны тот же самый Сталин сделал что-то для реабилитации русского народа как народа государствообразующего, но эта конструкция в конечном итоге вылилась в распад большой страны, а распад этот тоже в первую очередь был направлен против русских, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.