Как бы это было ни неприятно слышать советским патриотам, но именно революция 1917 года, которая разделила страну по национальным территориям, стимулировала процесс ущемления прав русских и эту русофобию. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вся риторика молодой советской власти была в том числе направлена на то, что надо бороться с русским, как они говорили, великоимперским, великорусским шовинизмом, и что надо стимулировать рост национального самосознания окраин, подчеркнул эксперт.

«Именно поэтому они так от балды нарезали в свое время территории всех этих республик. Именно поэтому они внутри даже Российской Федерации выделили национальные субъекты. Это была абсолютно целенаправленная, осознаваемая политика», — уверен Михеев.

Да, в годы Великой Отечественной войны тот же самый Сталин сделал что-то для реабилитации русского народа как народа государствообразующего, но эта конструкция в конечном итоге вылилась в распад большой страны, а распад этот тоже в первую очередь был направлен против русских, заключил собеседник издания.

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