В России за 30 лет никто палец о палец не ударил по поводу положения русских в Казахстане и Киргизии, поэтому сейчас Москва пожинает плоды своей беспомощной политики в этом вопросе. Об этом рассказал директор Центра Евразийских исследований им. Льва Гумилева Павел Зарифуллин в интервью изданию Украина.ру

Павел Зарифуллин: Россия за 30 лет ничего не сделала для защиты русских в Средней Азии © Facebook, Евразийский Центр им. Льва Гумилева

Эксперт отметил, что раньше в Казахстане были русские премьер-министры, и тот же Нурсултан Назарбаев призывал к фактическому объединению двух стран, а сейчас этого уже нет и события с каждым годом ухудшаются.

«Тут как в фильме «Операция «Ы»: все было украдено до нас. Какие претензии к нынешнему руководству Казахстана, Киргизстана и других стран, если сама Россия в лице Бориса Ельцина отреклась от них и выкинула пинком под зад из Советского Союза. А эти страны не хотели уходить из нашего пространства», — сетует Зарифуллин.

России для исправления ситуации нужно предпринимать экстренные меры, полностью менять культурную политику и менять чиновников, которые ничего не делали все эти тридцать лет, заключил собеседник издания.

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