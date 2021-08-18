Ранее в Киргизии произошел конфликт с девушкой, которая отвечала клиенту на русском языке. Позднее сообщалось, что в Казахстане проводят «языковые рейды» и выясняют, какие продукты на русском языке, а какие нет.
Эксперт отметил, что раньше в Казахстане были русские премьер-министры, и тот же Нурсултан Назарбаев призывал к фактическому объединению двух стран, а сейчас этого уже нет и события с каждым годом ухудшаются.
«Тут как в фильме «Операция «Ы»: все было украдено до нас. Какие претензии к нынешнему руководству Казахстана, Киргизстана и других стран, если сама Россия в лице Бориса Ельцина отреклась от них и выкинула пинком под зад из Советского Союза. А эти страны не хотели уходить из нашего пространства», — сетует Зарифуллин.
России для исправления ситуации нужно предпринимать экстренные меры, полностью менять культурную политику и менять чиновников, которые ничего не делали все эти тридцать лет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.