Россия должна спокойно без истерик обратить внимание правительств Казахстана и Киргизии на случаи проявления русофобии, а власти этих стран должны давить эти проявления на корню. Об этом рассказал директор Центра Евразийских исследований им. Льва Гумилева Павел Зарифуллин в интервью изданию Украина.ру

Павел Зарифуллин: Россия за 30 лет ничего не сделала для защиты русских в Средней Азии © Facebook, Евразийский Центр им. Льва Гумилева

Эксперт уточнил, что нынешнее руководство Казахстана воспитывалось на традициях интернационализма, а в 90-х и нулевых — на идеях евразийства, и в этом смысле с ними проблем возникнуть не должно.

«Эти неприятные факты, добавлю, есть и в крупных российских городах. Именно поэтому на нашем евразийском пространстве мы должны сплотиться и не искать, как темные массы в Средневековье, виновных среди иных, как в Казахстане и Киргизстане, так и в России», — указал Зарифуллин.

Какие претензии к нынешнему руководству Казахстана, Киргизстана и других стран, если сама Россия в лице Бориса Ельцина отреклась от этих стран и выбросила их из Советского Союза, заключил собеседник издания.

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