Ранее в Киргизии произошел конфликт с девушкой, которая отвечала клиенту на русском языке. Позднее сообщалось, что в Казахстане проводят «языковые рейды» и выясняют, какие продукты на русском языке, а какие нет.
Эксперт уточнил, что нынешнее руководство Казахстана воспитывалось на традициях интернационализма, а в 90-х и нулевых — на идеях евразийства, и в этом смысле с ними проблем возникнуть не должно.
«Эти неприятные факты, добавлю, есть и в крупных российских городах. Именно поэтому на нашем евразийском пространстве мы должны сплотиться и не искать, как темные массы в Средневековье, виновных среди иных, как в Казахстане и Киргизстане, так и в России», — указал Зарифуллин.
Какие претензии к нынешнему руководству Казахстана, Киргизстана и других стран, если сама Россия в лице Бориса Ельцина отреклась от этих стран и выбросила их из Советского Союза, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.