В Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане существует полная русская культурная гегемония. Там в каждом кафе стоит телевизор и показывает либо Россию-24, либо ТНТ. В этих странах русские живут достаточно гармонично и спокойно. Об этом рассказал директор Центра Евразийских исследований им. Льва Гумилева Павел Зарифуллин в интервью изданию Украина.ру

Павел Зарифуллин: Россия за 30 лет ничего не сделала для защиты русских в Средней Азии © Facebook, Евразийский Центр им. Льва Гумилева

Эксперт отметил, что количество русских в Средней Азии уменьшилось, но в той же Алма-Ате и Бишкеке особых проблем между русскими и местными жителями не было со времен кунаевских волнений 1986 года.

"Когда в Киргизии вспыхивает очередной майдан и боестолкновения, то они не идут между местными и русским населением. Это, как правило, местные кланы бьются за власть", — указал Зарифуллин.

Поэтому Россия корректно и спокойно, без истерики должна обратить внимание правительств Казахстана и Киргизии на эти опасные случаи, а власти этих стран должны давить проявления русофобии на корню, учитывая, что они были воспитаны в евразийских традициях, заключил собеседник издания.

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