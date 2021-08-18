Ранее в Киргизии произошел конфликт с девушкой, которая отвечала клиенту на русском языке. Позднее сообщалось, что в Казахстане проводят «языковые рейды» и выясняют, какие продукты на русском языке, а какие нет.
Эксперт отметил, что количество русских в Средней Азии уменьшилось, но в той же Алма-Ате и Бишкеке особых проблем между русскими и местными жителями не было со времен кунаевских волнений 1986 года.
"Когда в Киргизии вспыхивает очередной майдан и боестолкновения, то они не идут между местными и русским населением. Это, как правило, местные кланы бьются за власть", — указал Зарифуллин.
Поэтому Россия корректно и спокойно, без истерики должна обратить внимание правительств Казахстана и Киргизии на эти опасные случаи, а власти этих стран должны давить проявления русофобии на корню, учитывая, что они были воспитаны в евразийских традициях, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.