У молдавской государственности есть перспективы. В ее истории были гораздо худшие времена, чем сейчас. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: кто он © Sputnik / Miroslav Rotar Дмитрий Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей, а также первым представителем России, посетившим страну после избрания Майи Санду на пост президента в ноябре прошлого года. Судя по заявлениям сторон, визит прошел доброжелательно и конструктивно. В частности, было принято решение о снятии ряда торговых ограничений.

Эксперт напомнил, что территория Молдавии и Бессарабии была под оккупацией Румынии с 1918 по 1940 год, это было 22 года тотальной румынизации. Детей били плетьми только за то, что они говорили по-русски, а с 1941 по 1944 год здесь были фашистские оккупанты.

«После всех этих ужасов я мало верю в какую-то кончину молдавской государственности с помощью ребят, которые находятся у власти. Хотя система Плахотнюка пыталась обанкротить Молдавию, как банкротили предприятия в 1990-е, чтобы продать за копейки», — указал Тулянцев.

Самое темное время перед рассветом, сейчас страна переживает это темное время, а дальше все будет хорошо, заключил собеседник издания.

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