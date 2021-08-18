В молдавских СМИ ранее появилось сообщение об инциденте с ксенофобской окраской, произошедшем в Кишиневе. По словам русской жительницы Ирины, вечером на нее с подругой у дома напал неизвестный мужчина, кричавший на румынском «вонючая русская, убирайся в Россию».
Понятно, что кому-то всегда хочется разжечь эти конфликты, в молдавской политике есть горячие головы, которые хотят вытеснить русский язык из общественно-политической деятельности, и это продолжалось при любом президенте, подчеркнул эксперт.
«Но есть и объективные причины. Большая часть русского населения в Молдавии уехала из страны в поисках возможности заработать деньги и обеспечить свою семью. И это вопрос к власти. Но так, чтобы были драки или резня на национальной почве, — такого нет», — указал Тулянцев.
Если есть единичные случаи, то пока они остаются таковыми, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.