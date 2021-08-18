Русофобия в Молдавии носит единичный характер. Молдавский, русский и другие народы всегда жили на этой территории мирно. Ярко выраженных национальных проблем нет. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: кто он © Sputnik / Miroslav Rotar

Понятно, что кому-то всегда хочется разжечь эти конфликты, в молдавской политике есть горячие головы, которые хотят вытеснить русский язык из общественно-политической деятельности, и это продолжалось при любом президенте, подчеркнул эксперт.

«Но есть и объективные причины. Большая часть русского населения в Молдавии уехала из страны в поисках возможности заработать деньги и обеспечить свою семью. И это вопрос к власти. Но так, чтобы были драки или резня на национальной почве, — такого нет», — указал Тулянцев.

Если есть единичные случаи, то пока они остаются таковыми, заключил собеседник издания.

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