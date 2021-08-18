Россия может поменять свою позицию по Приднестровью только в случае каких-то крайних мер. Если завтра начнутся боевые действия, Россия не будет оставаться в стороне, сказав, что это внутреннее дело Молдавии. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: кто он © Sputnik / Miroslav Rotar Дмитрий Козак заявил, что решение приднестровского вопроса — это внутреннее дело Молдавии, стороны должны договориться внутри страны. Москва, по его словам, готова оказать содействие, чтобы стороны договорились, но не готова выдвигать собственные условия урегулирования.

Россия вмешается точно так же, как и в 90-х годах, подчеркнул эксперт.

«Благодаря России на обоих берегах Днестра воцарился мир. Эта миротворческая операция была одной из самых успешных операций на континенте. Все это прекрасно понимают», — указал Тулянцев.

Все это время Россия всегда делала все возможное, чтобы наладить отношения между двумя берегами Днестра, но при этом подчеркивала, что Молдавия — это единое, суверенное и независимое государство, и что Приднестровье — это часть Молдавии, свою позицию в этом вопросе Россия никогда не меняла, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.