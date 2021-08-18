Вопрос газовых договоренностей между Москвой и Кишиневом всегда стоит на проверке дня. Он решится, если все стороны переговоров проявят политическую волю. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: кто он © Sputnik / Miroslav Rotar Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Москва и Кишинев должны найти взаимовыгодное решение по газовому вопросу. Отвечая на вопрос о том, ждет ли Молдавию повышение цены на газ, он отметил, что эта тема должна обсуждаться отдельно.

Эксперт подчеркнул, что на теме газа и электроэнергии делаются огромные «схемы», «откаты» и «распилы», элиты и с правого, и с левого берега Днестра очень хорошо на этом зарабатывают.

«Это очень сложный вопрос. Россия говорит, что, если Молдавия считает Приднестровье своей территорией, пусть с ней сама и разбирается. Козак же не зря подчеркнул, что приднестровский конфликт — ваше внутреннее дело, а Россия может лишь поспособствовать сближению правого и левого берега Днестра», — указал Тулянцев.

Решение этого вопроса действительно находится в плоскости чиновников местного разлива, но никому не хочется решать вопрос, иначе высокопоставленные чиновники лишатся огромного дохода, заключил собеседник издания.

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