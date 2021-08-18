Вряд ли сама по себе конфликт между Киевом и Кишинёвом вокруг судьи Чауса может повлиять на развитие российско-молдавских отношений. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: кто он © Sputnik / Miroslav Rotar Николая Чауса похитили в центре Кишинева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские спецслужбы. На Украине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск. Он пытался получить политическое убежище в Молдавии, решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса. В конце июля экс-судья объявился в сельсовете Винницкой области. Он обратился в полицию, однако уже через несколько часов правоохранители его задержали. Почти сразу у полиции Чауса «отбили» сотрудники СБУ.

Игорь Тулянцев: кто он © Sputnik / Miroslav Rotar

«С другой стороны, мы понимаем, что оба этих политика сегодня активно работают с Западом, и если очень нужно будет, то их все равно склеят. Ситуация, конечно, неприятная. Это большое пятно на имидже Майи Санду. Такой скандал, который произошел почти сразу же после ее победы, не может не отразиться на ней», — указал Тулянцев.

Но сам по себе приезд Дмитрия Козака и договоренности о снятии ряда торговых ограничений между Москвой и Кишиневом не имеет к ситуации с Чаусом никакого отношения, считает политолог.

«Если вы думаете, что Санду таким образом ищет себе запасной аэродром в случае смены внешнеполитического курса, то это не так. Она — убежденный прозападный политик. Она любит Запад по своим идеологическим предпочтениям», — уверен общественный деятель.

Собеседник издания добавил, что будущее российско-молдавских отношений будет зависеть и от того, как у России будут складываться отношения с «коллективным Западом», и с европейцами, и с американцами.

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