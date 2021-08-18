Ранее посол Казахстана в Киеве Дархан Калетаев в интервью украинскому порталу LegalHub призвал Украину вместе строить китайский «Шёлковый путь» в Европу, минуя Россию.
Эксперт уточнил, что даже пробовали на практике какие-то тестовые партии, но коммерческая рентабельность подобных маршрутов резко отрицательная.
«Можно, конечно, что-то делать, если главной мотивацией будет «назло москалям», а не экономическая выгода, но таких дураков в казахстанских властных кабинетах не наблюдается», — подчеркнул Намовир.
Если же сравнивать западные области Казахстана с западными регионами Украины, то национал-патриотические настроения казахского населения там присутствуют в не большей степени, чем в других регионах, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.