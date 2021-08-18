Западные области Казахстана — своеобразный и сложный регион. Регион преимущественно мононациональный — подавляющее большинство населения казахи. Плюс — это регион-донор. Там сосредоточена основная часть нефтедобычи. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

«Десять лет назад случилась трагедия Жанаозена, и, хотя хочется надеяться, что она никогда не повторится, те социально-экономические факторы, что по сути привели к ней, по-прежнему присутствуют в регионе и никак особо не решены», — указал Намовир.

Что касается агрессивности и национал-патриотических настроений, то они присутствуют в не большей степени, чем в других регионах: проводить параллель, к примеру, с теми же западными регионами Украины было бы совершенно неуместно — это совершенно разные истории, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.