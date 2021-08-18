При этом регион трудоизбыточен, рабочих мест недостаточно, поэтому любое сокращение, урезание зарплат, нарушения прав трудящихся, особенно на предприятиях нефтедобычи, вызывают острую протестную реакцию, уточнил эксперт.
«Десять лет назад случилась трагедия Жанаозена, и, хотя хочется надеяться, что она никогда не повторится, те социально-экономические факторы, что по сути привели к ней, по-прежнему присутствуют в регионе и никак особо не решены», — указал Намовир.
Что касается агрессивности и национал-патриотических настроений, то они присутствуют в не большей степени, чем в других регионах: проводить параллель, к примеру, с теми же западными регионами Украины было бы совершенно неуместно — это совершенно разные истории, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.