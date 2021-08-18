Илья Намовир: кто он
Илья Намовир: кто он
© Илья Намовир, Facebook
В Казахстане группа активистов стала организовывать проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Они также заставляют на камеру извиняться людей за провокационные, с их точки зрения, высказывания о том, что именно русские основали целый ряд казахских городов.

Эксперт подчеркнул, что и мотивация играет не последнюю роль в вопросе изучения казахского языка.

«Когда по сути единственным стимулом к изучению языка является принцип «Учи, или спокойно жить мы тебе на дадим» — это не очень мотивирует на лингвистические подвиги», — указал Намовир.

Что касается людей, не говорящих по-русски, то такие, безусловно, есть, но сейчас их процент даже меньше, чем в советские времена, всё объясняется процессами урбанизации, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 