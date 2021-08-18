Казахский язык — это обязательный предмет во всех средних и высших учебных заведениях страны. Его учат все — как казахи, так и неказахи. Но вопрос степени владения языком лежит в плоскости эффективности методик и уровня преподавания. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Эксперт подчеркнул, что и мотивация играет не последнюю роль в вопросе изучения казахского языка.

«Когда по сути единственным стимулом к изучению языка является принцип «Учи, или спокойно жить мы тебе на дадим» — это не очень мотивирует на лингвистические подвиги», — указал Намовир.

Что касается людей, не говорящих по-русски, то такие, безусловно, есть, но сейчас их процент даже меньше, чем в советские времена, всё объясняется процессами урбанизации, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.