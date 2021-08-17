Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) провели массовые акции против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев на День независимости. Об этом 17 августа сообщает kp.ua

Патриарх Кирилл рассказал о «наказании Божьем» для патриарха Варфоломея © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк Варфоломея предоставить Украине томос вызвало религиозные конфликты и захваты храмов.

Прихожане УПЦ опасаются, что после визита патриарха Варфоломея в стране начнется новая волна захвата храмов УПЦ.

В акциях протеста против визита Варфоломея участвовали верующие из самых разных областей Украины, от Тернопольской и Ровенской до Сумской и Запорожской. В их числе прихожане Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры, Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни и т д.

Визит Варфоломея в Киев запланирован на День независимости Украины. Планируется, что патриарх примет участие в совместной литургии с лидером так называемой Православной церкви Украины Епифанием и встретится с руководителями Украины, с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, общественностью и молодежью.

ПЦУ была создана в конце 2018 года на базе раскольнических структур. Позднее автокефальный статус этой организации подтвердил патриарх Варфоломей, а также еще несколько поместных православных церквей. Русская православная церковь не признает ПЦУ, подчеркивая, что на Украине есть единственная каноническая церковь — УПЦ Московского патриархата.