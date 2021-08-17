Украина запуталась в международных интригах, ее старания не допустить снятия санкций с России могут привести ее как государство к суициду. Об этом на днях в Facebook заявил украинский политолог Андрей Головачев

«Сейчас Украина — это страна, которая совершенно запуталась в собственных дилетантских международных интригах и совершенно не имеет никакой стратегии своего поведения. Мы превратились в обычных международных попрошаек», — написал Головачев.

Он предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель потребует от Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения и формулу Штайнмайера и предложит вступить в газовый консорциум Россия- Украина- Европа.

Зеленский призовет Байден и Меркель к реанимации «нормандского формата» © Сергей Никифоров/Инстаграм

По словам политолога, тактический смысл внешней и внутренней политики Украины сейчас свелся к тому, чтобы не допустить снятия санкций с России, «даже ценой собственного суицида».

Визит Ангелы Меркель запланирован на Украину запланирован на 22 августа, 20 августа канцлер ФРГ посетит Москву.