«Сейчас Украина — это страна, которая совершенно запуталась в собственных дилетантских международных интригах и совершенно не имеет никакой стратегии своего поведения. Мы превратились в обычных международных попрошаек», — написал Головачев.

Он предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель потребует от Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения и формулу Штайнмайера и предложит вступить в газовый консорциум Россия- Украина- Европа.

Зеленский призовет Байден и Меркель к реанимации «нормандского формата»
Зеленский призовет Байден и Меркель к реанимации «нормандского формата»
© Сергей Никифоров/Инстаграм
Отказ Украины, добавил он, приведет к полной потере поддержки со стороны Германии и Франции и к тому, что ГТС Украины придется продать на металлолом.

По словам политолога, тактический смысл внешней и внутренней политики Украины сейчас свелся к тому, чтобы не допустить снятия санкций с России, «даже ценой собственного суицида».

Визит Ангелы Меркель запланирован на Украину запланирован на 22 августа, 20 августа канцлер ФРГ посетит Москву.

Визит Ангелы Меркель запланирован на 20 августа.

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210813/1032057957.htmlВизит Ангелы Меркель запланирован на 20 августа.