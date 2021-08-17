«Сейчас Украина — это страна, которая совершенно запуталась в собственных дилетантских международных интригах и совершенно не имеет никакой стратегии своего поведения. Мы превратились в обычных международных попрошаек», — написал Головачев.
Он предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель потребует от Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения и формулу Штайнмайера и предложит вступить в газовый консорциум Россия- Украина- Европа.
Отказ Украины, добавил он, приведет к полной потере поддержки со стороны Германии и Франции и к тому, что ГТС Украины придется продать на металлолом.
По словам политолога, тактический смысл внешней и внутренней политики Украины сейчас свелся к тому, чтобы не допустить снятия санкций с России, «даже ценой собственного суицида».
Визит Ангелы Меркель запланирован на Украину запланирован на 22 августа, 20 августа канцлер ФРГ посетит Москву.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210813/1032057957.htmlВизит Ангелы Меркель запланирован на 20 августа.