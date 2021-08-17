Украина готова отправить в Кабул новый самолет, чтобы забрать желающих покинуть Афганистан граждан Украины. Об этом 17 августа заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире канала "Украина 24"

Украина вывезла из Афганистана иностранцев и бросила своих военных - СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Самолет должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни было нужно рейсов, чтобы выполнить свой долг», — заверил Данилов.

По его словам, ситуация с возвращением граждан находится на личном контроле у президента Владимира Зеленского.

Ранее СМИ сообщили, что на американской базе в Кабуле осталось около 12 украинских военных-контрактников. Они заявили, что с ними не связывался МИД страны для организации эвакуации.

При этом в ночь на 16 августа украинский самолет забрал из Афганистана 80 человек, в том числе лишь 8 украинцев, остальные — граждане других государств.