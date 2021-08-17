Ранее, по данным МИД Украины, о желании эвакуироваться из Афганистана заявило более 150 украинцев.
«Самолет должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни было нужно рейсов, чтобы выполнить свой долг», — заверил Данилов.
По его словам, ситуация с возвращением граждан находится на личном контроле у президента Владимира Зеленского.
Ранее СМИ сообщили, что на американской базе в Кабуле осталось около 12 украинских военных-контрактников. Они заявили, что с ними не связывался МИД страны для организации эвакуации.
При этом в ночь на 16 августа украинский самолет забрал из Афганистана 80 человек, в том числе лишь 8 украинцев, остальные — граждане других государств.