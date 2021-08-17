Эпидемическая ситуация с коронавирусом на Украине постепенно ухудшается в 15 областях и Киеве, где реанимационные места и кровати с кислородом заполнены пациентами на 10-15%. Об 17 августа заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Почти полсотни человек заразились коронавирусом в детском лагере в Одессе © odessa.web2ua.com

«Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется. За неделю дополнительно уже 16% пациентов попадают на COVID-кровати. Для сравнения: на прошлой неделе рост был в 9%», — рассказал Ганиченко.

Он также отметил, что рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.

На Украине за прошедшие сутки подтверждено 890 случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось, что в Полтавской области зафиксировали сразу 30 новых случаев штамма «Дельта».