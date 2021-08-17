По его словам, на данный момент критическая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой, Киевской областях и в Киеве.
«Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется. За неделю дополнительно уже 16% пациентов попадают на COVID-кровати. Для сравнения: на прошлой неделе рост был в 9%», — рассказал Ганиченко.
Он также отметил, что рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.
На Украине за прошедшие сутки подтверждено 890 случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось, что в Полтавской области зафиксировали сразу 30 новых случаев штамма «Дельта».