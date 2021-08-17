Ранее в Киргизии произошел конфликт с девушкой, которая отвечала клиенту на русском языке. Позднее сообщалось, что в Казахстане проводят «языковые рейды» и выясняют, какие продукты на русском языке, а какие нет.
Ельцин сказал «берите суверенитета, сколько хотите», выступив фактически за продолжение процесса роста национального самосознания в ущемление и в ущерб русскому народу и прав русских как некоего государствообразующего народа, подчеркнул эксперт.
«И мы увидели ко всему прочему еще и разрушение экономики, в которой русские имели место для существования. Экономика эта была разрушена, и остался фактически от нее только сектор торговли, сектор купи-продай, туда-сюда перекинь, чем русские никогда, по крайней мере, в советское время, плотно не занимались. И в итоге русские оказались де-факто по результатам распада уже теперь Советского Союза в ущемленном положении», — сетует Михеев.
Все, что мы видим дальше, и то, что мы видим сейчас, — это развитие этого процесса, который начался еще в начале двадцатого века, когда огромное государство, построенное в первую очередь русским народом, последовательно разваливали изнутри и снаружи, а одним из главных пострадавших от этого развала, собственно, русские и являются, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.