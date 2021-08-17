Первый президент России Борис Ельцин (номинально он именно в КПСС сделал свою карьеру) в части национальной политики практически повторил все то, что сделал Ленин в начале 20 века после 1917 года. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ельцин сказал «берите суверенитета, сколько хотите», выступив фактически за продолжение процесса роста национального самосознания в ущемление и в ущерб русскому народу и прав русских как некоего государствообразующего народа, подчеркнул эксперт.

«И мы увидели ко всему прочему еще и разрушение экономики, в которой русские имели место для существования. Экономика эта была разрушена, и остался фактически от нее только сектор торговли, сектор купи-продай, туда-сюда перекинь, чем русские никогда, по крайней мере, в советское время, плотно не занимались. И в итоге русские оказались де-факто по результатам распада уже теперь Советского Союза в ущемленном положении», — сетует Михеев.

Все, что мы видим дальше, и то, что мы видим сейчас, — это развитие этого процесса, который начался еще в начале двадцатого века, когда огромное государство, построенное в первую очередь русским народом, последовательно разваливали изнутри и снаружи, а одним из главных пострадавших от этого развала, собственно, русские и являются, заключил собеседник издания.

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