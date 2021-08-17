Министр подчеркнул, что «Северный поток — 2» уже достроен «практически до последней мили».
«Я убежден, что все попытки его подорвать, оспорить, обставить какими-то условиями его завершение обречены на провал. Хотя попытки такие будут», — заявил Лавров.
Он отметил, что Еврокомиссия распространила на «Северный поток — 2» действие третьего энергетического пакета Евросоюза задним числом, и заявил, что Россия будет отстаивать свою юридическую правоту.
Ранее, в конце июля, сообщалось, что «Северный поток — 2» готов на 99%. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.