Попытки стран Запада давить на Россию в вопросе газопровода «Северный поток - 2» еще будут, однако они не смогут ему повредить. Об этом сказал 17 августа глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, трансляция велась в Facebook МИД РФ

«Северный поток - 2»: Начало сертификации первой нитки, в США назначили спецпосланника по проекту © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Я убежден, что все попытки его подорвать, оспорить, обставить какими-то условиями его завершение обречены на провал. Хотя попытки такие будут», — заявил Лавров.

Он отметил, что Еврокомиссия распространила на «Северный поток — 2» действие третьего энергетического пакета Евросоюза задним числом, и заявил, что Россия будет отстаивать свою юридическую правоту.

Ранее, в конце июля, сообщалось, что «Северный поток — 2» готов на 99%. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.