«23 августа состоится внеочередное заседание Верховной Рады посвященное Крымской платформе. В Раде собрано 150 подписей», — сообщил депутат.
Ранее Гончаренко сообщал, что на заседании рассмотрят проект постановления «Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительству и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках «Крымской платформы» для противодействия агрессии Российской Федерации».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина намерена добиваться «возвращения» Крыма. Киев организовал саммит «Крымская платформа», он намечен на 23 августа.