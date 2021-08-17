Депутаты Рады соберутся на внеочередное заседание парламента накануне Дня празднования 30-летия независимости Украины, чтобы принять определенные решения, которые касаются проведения саммита «Крымская платформа». Об этом 17 августа написал депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram

Украина.ру на Youtube Прямой эфир с Ростиславом Ищенко