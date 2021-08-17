Офис президента Украины решил пересмотреть творческую концепцию инсталляции о советском прошлом в рамках празднования 30-летия независимости Украины после волны возмущения в украинском обществе. Об этом 17 августа сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника из Офиса Владимира Зеленского

Кличко показал новый самый большой трезубец на Украине © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«В этих декорациях планировалась съемка художественной постановки — исторический экскурс различными периодами истории Украины, от Киевской Руси до наших дней. После этого декорацию должны были демонтировать. Но теперь творческая концепция будет пересмотрена», — заявил источник.

Как сообщили СМИ, с разрешения Кличко члены радикальной организации «Национальный корпус» разгромили декорации, после чего были задержаны полицией. При этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Кличко просто решил воспользоваться ситуацией с установкой инсталляции, не успев ни в чем разобраться.