По его словам, инсталляция должна была стать декорацией для телевизионной съемки части торжеств 24 августа, которая не закрывала бы доступ к мемориальным табличкам.
«В этих декорациях планировалась съемка художественной постановки — исторический экскурс различными периодами истории Украины, от Киевской Руси до наших дней. После этого декорацию должны были демонтировать. Но теперь творческая концепция будет пересмотрена», — заявил источник.
Как сообщили СМИ, с разрешения Кличко члены радикальной организации «Национальный корпус» разгромили декорации, после чего были задержаны полицией. При этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Кличко просто решил воспользоваться ситуацией с установкой инсталляции, не успев ни в чем разобраться.