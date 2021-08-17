Директор «Музея революции достоинства» Игорь Пошивайло заявил, что разрешения на установку инсталляций советского периода Украины они не давали, поскольку за таким обращениям к ним никто не обращался. Об этом 17 августа он рассказал в эфире телеканала «Украина 24»

Кличко разрешил «Нацкорпусу» снести «советскую» инсталляцию, идут задержания - СМИ © Telegram/Pavlovsky news

Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город не давал разрешение на установку инсталляций, посвященных советскому прошлому в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, программу которого подготовил Офис президента Украины. Он потребовал от «Музея революции достоинства» объяснений.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Кличко просто решил воспользоваться ситуацией с установкой инсталляции, не успев ни в чем разобраться.