«О самой идее нас устно информировали, мы советовали обращаться к заинтересованным сторонам и предупредили организаторов относительно информирования Офиса генпрокурора, потому что территория под арестом и есть следственные действия, а также обращаться к семьям Небесной Сотни. Письменных деталей мы не получали, об этом узнали уже на месте», — отметил он.
Ранее во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город не давал разрешение на установку инсталляций, посвященных советскому прошлому в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, программу которого подготовил Офис президента Украины. Он потребовал от «Музея революции достоинства» объяснений.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Кличко просто решил воспользоваться ситуацией с установкой инсталляции, не успев ни в чем разобраться.