Президент Украины Владимир Зеленский вызывает негативные эмоции у 33,7% населения страны. Об этом 17 августа свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провел Центр Разумкова с 29 июля по 4 августа

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«Относительно эмоциональной оценки, 33,7% респондентов заявили, что Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции, 19,2% — преимущественно положительные, 28,7% ˗ в равной степени негативные и позитивные и 13,9% — не вызывает каких-то эмоций», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что если рассчитывать индекс эмоциональных оценок как разницу между долей респондентов, у которых президент вызывает положительные эмоции, и долей тех, у кого он вызывает негативные эмоции, то этот индекс по сравнению с мартом улучшился с 20,2 до 14,5.

Социологическое исследование проводилось методом личного интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее сообщалось, что, по мнению 47,5% украинцев, личные качества Зеленского в большей мере не соответствуют должности президента Украины.