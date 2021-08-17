«Ситуация — последствие манипуляций… Это декорации для телетрансляции ко Дню независимости… Там есть казацкая эпоха, царская, Вторая мировая война… Вы же понимаете, что Кличко прибыл туда очень быстро и воспользовался ситуацией в личных целях», — заявил он.
При этом Никифоров отметил, что целесообразность установки декораций судить не берется.
Ранее Кличко заявил, что город не давал разрешение на установку инсталляций, посвященных советскому прошлому, в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, программу которого подготовил Офис президента Украины. Кроме того, он отметил, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу.
Позднее СМИ сообщили, что полиция задержала членов радикальной организации «Национальный корпус», которые с разрешения Кличко сломали инсталляцию.