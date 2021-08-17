Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров считает, что мэр Киева Виталий Кличко решил быстро воспользоваться ситуацией с установкой инсталляции советской эпохи к празднованию 30-летия независимости Украины, не успев разобраться. Об этом 17 августа он заявил в эфире телеканала «Украина 24»

«Ситуация — последствие манипуляций… Это декорации для телетрансляции ко Дню независимости… Там есть казацкая эпоха, царская, Вторая мировая война… Вы же понимаете, что Кличко прибыл туда очень быстро и воспользовался ситуацией в личных целях», — заявил он.

В Киеве начался скандал из-за инсталляции в память о советском прошлом Украины © glavred.info

Ранее Кличко заявил, что город не давал разрешение на установку инсталляций, посвященных советскому прошлому, в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, программу которого подготовил Офис президента Украины. Кроме того, он отметил, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу.

Позднее СМИ сообщили, что полиция задержала членов радикальной организации «Национальный корпус», которые с разрешения Кличко сломали инсталляцию.