Полиция задержала членов радикальной организации «Национальный корпус», которые с разрешения мэра Киева Виталия Кличко разломали инсталляцию в центре Киева на Аллее Героев Небесной сотни, установленной в рамках подготовки к празднованию 30-летия Независимости Украины. Об этом 17 августа сообщил PavlovskyNEWS в Telegram

«Полиция провела жёсткое задержание нескольких членов «Нацкорпуса», которые валили декорации на Аллее Героев Небесной Сотни. Их пытались отбить у правоохранителей соратники во главе с главой киевского «Нацкорпуса» Сергеем Тамариным. Но задержанных смогли затолкать в автобус, уже внутри они жаловались, что полиция их бьёт», — говорится в сообщении.

В Киеве начался скандал из-за инсталляции в память о советском прошлом Украины © glavred.info

Ранее Кличко заявил, что город не давал разрешение на установку инсталляций, посвященных советскому прошлому в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, программу которого подготовил Офис президента Украины.

Кроме того, Кличко заявил, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу.