«Полиция провела жёсткое задержание нескольких членов «Нацкорпуса», которые валили декорации на Аллее Героев Небесной Сотни. Их пытались отбить у правоохранителей соратники во главе с главой киевского «Нацкорпуса» Сергеем Тамариным. Но задержанных смогли затолкать в автобус, уже внутри они жаловались, что полиция их бьёт», — говорится в сообщении.
По данным украинских «Вестей», представители «Нацкорпуса» начали ломать конструкции после разрешения Кличко.
Ранее Кличко заявил, что город не давал разрешение на установку инсталляций, посвященных советскому прошлому в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, программу которого подготовил Офис президента Украины.
Кроме того, Кличко заявил, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу.