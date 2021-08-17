«Я думаю, что нам нужно сделать так, чтобы жители Донбасса, Крыма и всей Украины чувствовали себя украинцами. И точно никуда не хотели ехать. Это задача всей власти… Нам, наоборот, нужно вернуть тех, кто не от хорошей судьбы поехали в Европу… в Российскую Федерацию — такие моменты были», — прокомментировал Разумков обращение Зеленского.
Он напомнил, что на выборах 2019 года пришедшие власти победили с лозунгами, в том числе, о необходимости создания условия для возвращения украинцев. Поэтому все ветви украинской власти должны работать над тем, чтобы жители всех регионов чувствовали себя украинцами и хотели переехать на Украину.
Ранее Зеленский в интервью украинскому телеканалу «Дом, который вещает для жителей ДНР, ЛНР и Крыма, призвал всех, кто чувствует себя русским, искать место в России «ради своих детей и внуков».