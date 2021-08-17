Спикер Рады Дмитрий Разумков отказался согласиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в том, что жителям ДНР и ЛНР, которые чувствуют себя русскими, стоит переехать на территорию Российской Федерации. Об этом 17 августа он заявил на брифинге в Полтавской области, который транслировали украинские телеканалы

«Я думаю, что нам нужно сделать так, чтобы жители Донбасса, Крыма и всей Украины чувствовали себя украинцами. И точно никуда не хотели ехать. Это задача всей власти… Нам, наоборот, нужно вернуть тех, кто не от хорошей судьбы поехали в Европу… в Российскую Федерацию — такие моменты были», — прокомментировал Разумков обращение Зеленского.

«Гетман Разумков». Сможет ли спикер стать президентом? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Зеленский в интервью украинскому телеканалу «Дом, который вещает для жителей ДНР, ЛНР и Крыма, призвал всех, кто чувствует себя русским, искать место в России «ради своих детей и внуков».