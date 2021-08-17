«Друзья! По «инсталляции» на Аллее Героев Небесной сотни. Руководство национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка «инсталляции» было согласовано с ним… Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы… Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу», — заявил Кличко.
Мэр сообщил, что распоряжением КГГА к празднованию 30-летия независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов. При этом он отметил, что организацией празднования, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис президента.
Инспектор Департамента благоустройства КГГА в настоящее время находится на месте и ожидает от руководства мемориала документов, на основании которых установили инсталляцию.
Кроме того, Кличко лично прибыл на Институтскую (часть улицы которой занимает аллея) и заявил, что дал указание о демонтаже объектов.