Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город не давал разрешение на установку инсталляций, посвященных советскому прошлому, в рамках празднования 30-летия независимости Украины, программу которого подготовил Офис президента Украины. Об этом 17 августа он сообщил в Telegram

«Друзья! По «инсталляции» на Аллее Героев Небесной сотни. Руководство национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка «инсталляции» было согласовано с ним… Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы… Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу», — заявил Кличко.

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Инспектор Департамента благоустройства КГГА в настоящее время находится на месте и ожидает от руководства мемориала документов, на основании которых установили инсталляцию.

Кроме того, Кличко лично прибыл на Институтскую (часть улицы которой занимает аллея) и заявил, что дал указание о демонтаже объектов.