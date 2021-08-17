Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень перечислил семь украинских телеканалов, которые нарушают нормы закона о тотальной украинизации. Об этом 16 августа он написал в Facebook

Языковой омбудсмен напомнил, что 16 июля начался новый этап действия закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В частности, вступила в силу часть об обязательности демонстрации фильмов и сериалов на государственном языке. Жизнь замечательных людишек. Государство — это они

По его словам, 12 августа был проведен повторный мониторинг эфирного вещания девяти телерадиоорганизаций в части демонстрации фильмов, в том числе, телевизионных сериалов и их отдельных серий.

«По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке уже семью телеканалами («Интер» — 5 нарушений, «Украина» — 2 нарушения, «Мега» — 2 нарушения, «СТБ» — 2 нарушения, «1+1» — 1 нарушение, «2+2» — 1 нарушение, «ICTV» — 1 нарушение)», — написал Кремень.

Он подчеркнул, что Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания как основной регулятор, и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны «надлежащим образом отреагировать на такие системные и демонстративные нарушения».