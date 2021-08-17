На следующей неделе Украина отпразднует 30-годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота.
Политик подчеркнул, что граждане Украины не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами, украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права.
«Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов. То, что народ при нашей власти жил лучше — это факт. И этот факт еще более красноречив, если учитывать нынешнее обнищание украинцев», — указал Янукович.
Для того, чтобы ситуация изменилась, нужно лишь проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, и кто знает, что такое законы экономики, резюмировал он.