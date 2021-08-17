Экс-президент Украины Виктор Янукович считает при его власти совершались ошибки, иногда достаточно серьезные. Но при этом Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Он заявил об этом 17 августа в своем обращении к украинцам по случаю 30-летия годовщины Независимости

Янукович рассказал, с чем столкнулась Украина, разговаривая на равных и с Россией, и с Западом © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Политик подчеркнул, что граждане Украины не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами, украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права.

«Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов. То, что народ при нашей власти жил лучше — это факт. И этот факт еще более красноречив, если учитывать нынешнее обнищание украинцев», — указал Янукович.

Для того, чтобы ситуация изменилась, нужно лишь проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, и кто знает, что такое законы экономики, резюмировал он.