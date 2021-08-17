Партнерские отношения Киева и Москвы рассматривали в США как угрозу возвращения России в мировую политику. Об этом 17 августа заявил в обращении в преддверии празднования Дня независимости Украины бывший президент страны Виктор Янукович

Обращение экс-президента Януковича к украинцам — полный текст © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам экс-президента, нарастание внутриполитической напряженности на Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью «было лишь вопросом времени».

Главная киевская площадь майдан Незалежности была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказ стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.