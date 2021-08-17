Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов. Об этом 17 августа заявил экс-президент Украины Виктор Янукович в своем обращении к украинцам

Украина оказалась полностью зависимой от отношений РФ и США — Янукович © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

«Мне больно об этом говорить, но это правда. Но что мы будем делать, если разрядка все же наступит? А это произойдет обязательно. Строить стену на границе с РФ, а теперь уже и с нашими белорусскими соседями? Продолжать утомлять Запад требованиями немедленно принять Украину в ЕС и НАТО, чего он по вполне понятным причинам делать не желает? Мне больно ставить такие риторические вопросы накануне тридцатилетнего юбилея своей Родины, которую я искренне люблю», — заявил он.

По его мнению, пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, Украина постоянно наталкивалась на трудности, корни которых лежали отнюдь не в её несостоятельности обеспечивать социально-экономический прогресс, а в проблемах геополитического толка.

Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР, и нарастание внутриполитической напряженности в Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью было лишь вопросом времени, считает Янукович.