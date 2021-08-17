Обращение экс-президента Януковича к украинцам — полный текст
Обращение экс-президента Януковича к украинцам — полный текст
© РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк
«Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов», — сказал Янукович.

Он упрекнул Украину в расторжении связей с Россией и с Белоруссией. А также в том, что страна утомила Запад требованиями немедленно принять Украину в ЕС и НАТО.

Янукович отметил, что, когда он был у власти, тоже совершались ошибки, иногда достаточно серьезные.

«Но Украина жила мирно, была страной, обладающей самой большой территорией в Европе. Ее граждане не выезжали массово за границу в поиске лучшей жизни, ее население не сокращалось катастрофическими темпами. Украинцы разговаривали на родных языках без боязни быть обвиненными в нарушении законодательства, ограничивающего их конституционные права. Они не нищенствовали из-за непомерных коммунальных тарифов», — сказал он.

Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости. Покинувший страну в 2014 году после госпереворота экс-президент в преддверии праздника обратился к гражданам.

 