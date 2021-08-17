«Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта "свобода" посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей юго-востока; мы не преследовали членов националистических организаций, полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза… Не думаю, что это была ошибочная политика. Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей "мягкости". Он был предопределен реализацией проекта "Украина как Антироссия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места», — говорится в обращении Януковича.
По его словам, «сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии» послужил перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Янукович отметил, что «под давлением Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение».
«Последствия этого их не волновали, поскольку в любом случае ответственность за социально-экономическую катастрофу, что мы наблюдаем в Украине сегодня, упала бы на действующую власть», — сказал Янукович.
Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.