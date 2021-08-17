Госпереворот на Украине в 2014 году был предопределен реализацией проекта «Украина как Антироссия», заявил 17 августа в обращении бывший президент страны Виктор Янукович

Обращение экс-президента Януковича к украинцам - полный текст © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По его словам, «сигналом к началу незаконного захвата власти и антироссийской истерии» послужил перенос сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Янукович отметил, что «под давлением Запада мы оказались в ситуации, когда понимание преждевременности подписания соглашения об ассоциации наталкивалось на стремление наших противников любой ценой продавить это решение».

«Последствия этого их не волновали, поскольку в любом случае ответственность за социально-экономическую катастрофу, что мы наблюдаем в Украине сегодня, упала бы на действующую власть», — сказал Янукович.

Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.