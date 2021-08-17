Президент Молдавии Майя Санду убежденный прозападный политик. Она любит Запад по своим идеологическим предпочтениям, и России с ней все равно легко не будет. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: кто он © Sputnik / Miroslav Rotar Дмитрий Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей, а также первым представителем России, посетившим страну после избрания Майи Санду на пост президента в ноябре прошлого года. Судя по заявлениям сторон, визит прошел доброжелательно и конструктивно. В частности, было принято решение о снятии ряда торговых ограничений.

Эксперт подчеркнул, что в этом смысле ее нельзя сравнивать с Игорем Додоном, который, несмотря на статус пророссийского политика, не решал вопросы русского языка, российских телеканалов и отношений с Москвой.

«Додон любил не Пушкина, не людей или территории, а гранты, кульки и пакеты. Это совершенно другая история», — указал Тулянцев.

Собеседник издания добавил, что отношения между Москвой и Кишиневом будут зависеть от отношений между Россией и Западом, так как Майя Санду и ее команда очень сильно зависят от западного мнения.

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