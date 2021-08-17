Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей, а также первым представителем России, посетившим страну после избрания Майи Санду на пост президента в ноябре прошлого года. Судя по заявлениям сторон, визит прошел доброжелательно и конструктивно. В частности, было принято решение о снятии ряда торговых ограничений.
Эксперт подчеркнул, что в этом смысле ее нельзя сравнивать с Игорем Додоном, который, несмотря на статус пророссийского политика, не решал вопросы русского языка, российских телеканалов и отношений с Москвой.
«Додон любил не Пушкина, не людей или территории, а гранты, кульки и пакеты. Это совершенно другая история», — указал Тулянцев.
Собеседник издания добавил, что отношения между Москвой и Кишиневом будут зависеть от отношений между Россией и Западом, так как Майя Санду и ее команда очень сильно зависят от западного мнения.
Полностью интервью можно прочитать здесь.