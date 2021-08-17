Главной ошибкой Украины за 30 лет стал отказ от добрососедства с Россией. Об этом заявил в обращении бывший украинский лидер Виктор Янукович, покинувший страну в 2014 году после госпереворота

Янукович рассказал, как экономические связи с Россией спасли Украину © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Он напомнил, что украинские русскоговорящие власти предлагают жителям Донбасса уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной.

По его мнению, накануне 30-летия независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов.

На следующей неделе в Киеве отпразднуют годовщину обретения государственности.