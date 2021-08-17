«К чему это привело? К войне, к расколу украинского общества, к перманентной социальной нестабильности, глубочайшему экономическому кризису, разгулу радикальных националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму телевизионных каналов», — сказал Янукович.
Он напомнил, что украинские русскоговорящие власти предлагают жителям Донбасса уезжать в Россию, если они не желают поддерживать насильственную украинизацию, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной.
По его мнению, накануне 30-летия независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов.
На следующей неделе в Киеве отпразднуют годовщину обретения государственности.