Украину в первые годы независимости спасала инерция экономических связей с Россией. Об этом заявил бывший президент страны Виктор Янукович

Суд не помог: Янукович и сын еще долго будут под санкциями © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

По его словам, в 90-е годы на Украину пришел «дикий» капитализм, промышленность Украины продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Белоруссии, Казахстана, других бывших республик, обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал «неминуемый социальный коллапс».

«В последующем эти экономические связи начали ослабевать. Главной причиной этого стала постепенная "вестернизация" внешней политики официального Киева, которая происходила под давлением национал-патриотов и Запада. Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с РФ стала внешнеполитическая многовекторность», — отметил бывший президент Украины.

На следующей неделе Украина отпразднует 30-годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота.