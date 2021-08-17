Президенту Молдавии Майе Санду нужно было снять напряжение относительно ее активной прозападности. И благодаря визиту Дмитрия Козака она сняла с себя этот шквал обвинений. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: кто он © Sputnik / Miroslav Rotar Дмитрий Козак стал первым высокопоставленным гостем, который приехал в Молдавию после назначения нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей, а также первым представителем России, посетившим страну после избрания Майи Санду на пост президента в ноябре прошлого года. Судя по заявлениям сторон, визит прошел доброжелательно и конструктивно. В частности, было принято решение о снятии ряда торговых ограничений.

Те люди из левого электорального поля, которые голосовали за Санду, не голосовали за европейский выбор они голосовали против коррупции и против Игоря Додона, который, несмотря на репутацию «пророссийского политика» реально ничего не сделал для поддержания хороших отношений с Москвой, подчеркнул эксперт.

«В принципе, имея всю полноту власти, когда Санду никто не мешает (Игорь Додон — это не оппозиция, а человек, который просто присутствует в медийном пространстве), она хочет заручиться поддержкой и русскоязычного электората. Да и вообще сегодня не время воевать с Россией», — считает Тулянцев.

Как будут дальше развиваться события, сложно предугадать, это зависит и от того, как у России будут складываться отношения с «коллективным Западом», и с европейцами, и с американцами. Потому что команда Санду уж очень сильно зависит от западного мнения, заключил собеседник издания.

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