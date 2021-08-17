В Казахстане есть люди, которые вообще не говорят по-русски, но сейчас их процент даже меньше, чем в советские времена. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Эта парадоксальная ситуация объясняется процессами урбанизации, поскольку городская среда в Казахстане по-прежнему преимущественно русскоязычная, и поэтому казахское население из сёл и аулов, перебирающееся в город, овладевает русским языком, чтобы быть конкурентными на городском рынке труда, уточнил эксперт.

«Казахский язык — это обязательный предмет во всех средних и высших учебных заведениях страны. Его учат все — как казахи, так и неказахи. А вот вопрос степени владения языком лежит в плоскости эффективности методик и уровня преподавания. Ну и мотивация играет не последнюю роль. Когда по сути единственным стимулом к изучению языка является принцип «Учи, или спокойно жить мы тебе на дадим» — это не очень мотивирует на лингвистические подвиги», — сетует Намовир.

По его словам, казахский язык используется в качестве бытового коммуникатора в регионах с преимущественно подавляющим процентом казахского населения — в южных и западных областях республики, в большинстве же крупных городов Казахстана, а также на севере и востоке страны, где пока ещё проживает достаточное количество русского/славянского населения, преобладает русский язык.

Это сложившиеся естественным образом языковые среды, но, к сожалению, есть те, кто хотел бы это изменить, не гнушаясь методами, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.