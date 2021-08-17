Специалисты назвали трех представителей зодиакального круга, которые, по их мнению, не умеют любить, и объяснили, почему с ними не следует строить долгосрочные отношения, передает 16 августа mk.ru

Астрологи рассказали, кто разбогатеет в следующем году © Pexels/Xavier Mestdag Козерога очень холодными и осторожными в общении. Тем, кто решил завести с ними отношения, нужно быть готовым к сдержанности и ледяным взглядам. Для того чтобы Козерог признался в любви, необходимо будет потратить много сил. Ведь этому знаку зодиака тяжело признаваться в чувствах даже самому себе.

Близнецы, напротив, очень спонтанные. Эксперты говорят, что они чрезвычайно ветреные, влюбчивые, легкие на подъем, а, следовательно, быстро идут и на сближение, и на измену.

Люди, которые появились на свет под знаком Тельца — настоящие эгоисты. Чаще всего они способны на сильную любовь только к самому себе. В отношениях представители этого знака будут тянуть одеяло на себя и сосать из находящегося рядом человека жизненные соки. Тельцы хотят получать любовь, а не отдавать ее, поэтому часто бывают одиноки.