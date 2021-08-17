Привившимся от COVID-19 украинцам с 18 августа начнут выдавать бесплатные билеты на праздничный концерт ко Дню независимости страны. Об этом 16 августа сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24»

Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY За все время пандемии на Украине подтвердили почти 2,3 миллиона случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели около 900 украинцев.