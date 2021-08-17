«Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский". Хотел бы сказать, что все, кто еще не вакцинировался, должны пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат», — отметил министр.
За все время пандемии на Украине подтвердили почти 2,3 миллиона случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели около 900 украинцев.