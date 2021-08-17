Кличко назвал массовые обыски на коммунальных предприятиях и в структурных подразделениях городской власти, которые идут уже несколько месяцев, системным и политически мотивированным давлением.
«Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично. И на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью — опорочить мою репутацию», — считает мэр.
По его мнению, такими действиями власть готовит почву, чтобы назначить главой Киевской государственной госадминистрации (КГГА) своего «залетного ставленника».
С 11 мая этого года правоохранители обыскивают офисы ряда коммунальных предприятий Киева. Проверки прошли в «Киевзеленстрое», «Спецжилфонде», «Киевавтодоре», «Киевгорсвете» и на других предприятиях, а также в КГГА — в частности, в департаментах соцполитики, земельных ресурсов, градостроительства и архитектуры. Обыскивали также дом близкого соратника мэра Киева, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного.