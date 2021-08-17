Мэр Киева Виталий Кличко 16 августа опубликовал в своем Facebook видеообращение, в котором фактически обвинил власть в том, что она пытается его опорочить и мешает исполнять обязанности градоначальника

В Киеве снова проводятся обыски в коммунальном предприятии © Facebook/Киевская городская прокуратура

«Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично. И на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью — опорочить мою репутацию», — считает мэр.

По его мнению, такими действиями власть готовит почву, чтобы назначить главой Киевской государственной госадминистрации (КГГА) своего «залетного ставленника».

С 11 мая этого года правоохранители обыскивают офисы ряда коммунальных предприятий Киева. Проверки прошли в «Киевзеленстрое», «Спецжилфонде», «Киевавтодоре», «Киевгорсвете» и на других предприятиях, а также в КГГА — в частности, в департаментах соцполитики, земельных ресурсов, градостроительства и архитектуры. Обыскивали также дом близкого соратника мэра Киева, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного.