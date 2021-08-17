Единичные случаи «бытового национализма» не должны восприниматься российскими властями как систематические нарушения прав русских в Киргизии. Об этом 16 августа заявил глава киргизского министерства иностранных дел (МИД) Руслан Казакбаев в разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет Sputnik

Милиция Киргизии возбудила дело в отношении противника русского языка © Anson Mackay / flickr.com

Казакбаев добавил, что против нападавшего возбудили уголовное дело о хулиганстве. При этом он выразил сожаление по поводу предложения депутатов Госдумы запретить въезд в Россию иностранным гражданам, совершившим подобные преступления. По его мнению, заявления отдельных российских политиков «не должны отражаться на взаимных поездках граждан двух стран».

Телефонные переговоры Лаврова и Казакбаева прошли 16 августа. В ходе беседы российский министр призвал киргизские власти оперативно реагировать на дискриминацию русскоязычного населения в республике и приложить все усилия для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Он также отметил, что недавние случаи притеснения соотечественников по национальному признаку вызвали в России широкий общественный резонанс.

В начале августа в одном из торгово-развлекательных центров Бишкека мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от русскоязычной сотрудницы, чтобы она разговаривала с ним исключительно на киргизском. После этого он начал оскорблять девушку и бросил ей в голову калькулятор.