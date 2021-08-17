По его словам, «Национальный корпус» считается самой влиятельной националистической организацией на Украине, которая имела хорошее финансирование. Считалось, что министр внутренних дел Аваков был их спонсором.
«А их планами было, я думаю, всё-таки пройти к Офису президента и показать, что на самом деле у президента могут быть серьёзные проблемы, если он и далее будет оказывать давление на бандитов, которых задержали в Харькове по обвинению в рэкете… По разным слухам, Порошенко хочет взять "Нацкорпус" под своё финансирование. Но эта проверка, которая была, не способствует успешным переговорам "Нацкорпуса", — сказал Погребинский.
Также политолог отметил, что «Национальный корпус» воспользовался моментом, «дав ответ» Офису президента на задержания в Харькове на фоне отставки Авакова.
Шевченковский суд Киева отправил задержанных в Харькове представителей «Нацкорпуса» на 60 дней в СИЗО — их подозревают в рэкете. Фокус разбирался в причинах этой истории и выяснял, чего можно ждать от ультраправых в будущем.5 августа Служба безопасности Украины после обысков в Харькове задержала семерых представителей местной ячейки «Национального корпуса», которых подозревают в рэкете местных бизнесменов. Всех семерых фигурантов доставили в Киев. Шевченковский районный суд 7 августа избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО без права внесения залога.