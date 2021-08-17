Попытка штурма Офиса президента Украины членами «Нацкорпус» была своеобразными «смотринами», которые проводила верхушка праворадикалов, надеясь получить нового спонсора в лице Петра Порошенко после ухода с поста главы МВД Арсена Авакова. Такую версию в эфире канала «Первый независимый» озвучил политолог Михаил Погребинский

По его словам, «Национальный корпус» считается самой влиятельной националистической организацией на Украине, которая имела хорошее финансирование. Считалось, что министр внутренних дел Аваков был их спонсором.

«А их планами было, я думаю, всё-таки пройти к Офису президента и показать, что на самом деле у президента могут быть серьёзные проблемы, если он и далее будет оказывать давление на бандитов, которых задержали в Харькове по обвинению в рэкете… По разным слухам, Порошенко хочет взять "Нацкорпус" под своё финансирование. Но эта проверка, которая была, не способствует успешным переговорам "Нацкорпуса", — сказал Погребинский.

Якубин сказал, почему акция «Нацкорпуса» выгодна Зеленскому перед визитом Меркель в Киев © Facebook, Алексей Якубин

Шевченковский суд Киева отправил задержанных в Харькове представителей «Нацкорпуса» на 60 дней в СИЗО — их подозревают в рэкете. Фокус разбирался в причинах этой истории и выяснял, чего можно ждать от ультраправых в будущем.5 августа Служба безопасности Украины после обысков в Харькове задержала семерых представителей местной ячейки «Национального корпуса», которых подозревают в рэкете местных бизнесменов. Всех семерых фигурантов доставили в Киев. Шевченковский районный суд 7 августа избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО без права внесения залога.