По его мнению, в настоящее время на Украине не могут провести зачистку руководителей и среднего звена националистических группировок, поскольку они уйдут «искать другие источники пропитания». Поэтому Офису президента гораздо выгоднее и безопаснее «держать националистов на длинном поводке».
«Это уже как "Талибан"* или ИГ*. Их можно визуально растворить, доведя до уровня любителей-маргиналов. Но в стране, где вся гуманитарная сфера заточена на взращивание националистических настроений, это опасно для любой власти… [Выгоднее] где-то подсаживать на уголовные дела. Где-то через них решать грязные задачи, за которые побрезгают взяться менты и СБУшники», — заявил Лесев.
Самое главное, по мнению эксперта, для Офиса Зеленского «держать националистов на виду, понимая их численность, мотивы и хотелки».
Ранее Лесев предположил, что грядущая проблемная для украинской политики осень не даст президенту Владимиру Зеленскому провести денацификацию. Также он отметил, что Офис и националистов с радикалами объединяет только антироссийская риторика, которая может смениться и привести к внутриполитическому коллапсу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
*Деятельность организации запрещена в РФ