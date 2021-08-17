Офис президента Украины Владимира Зеленского держит националистов «на виду» с помощью уголовных дел и частичной демократии, относящейся к возможности протестов, из-за опаски их ухода в подполье. Такое мнение 16 августа выразил киевский писатель Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

По его мнению, в настоящее время на Украине не могут провести зачистку руководителей и среднего звена националистических группировок, поскольку они уйдут «искать другие источники пропитания». Поэтому Офису президента гораздо выгоднее и безопаснее «держать националистов на длинном поводке».

«Это уже как "Талибан"* или ИГ*. Их можно визуально растворить, доведя до уровня любителей-маргиналов. Но в стране, где вся гуманитарная сфера заточена на взращивание националистических настроений, это опасно для любой власти… [Выгоднее] где-то подсаживать на уголовные дела. Где-то через них решать грязные задачи, за которые побрезгают взяться менты и СБУшники», — заявил Лесев.

Президент против радикалов. Зеленский зачищает «улицу», националисты выдвинули требования © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Лесев предположил, что грядущая проблемная для украинской политики осень не даст президенту Владимиру Зеленскому провести денацификацию. Также он отметил, что Офис и националистов с радикалами объединяет только антироссийская риторика, которая может смениться и привести к внутриполитическому коллапсу.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

*Деятельность организации запрещена в РФ