Он отметил, что Украина строится как моноэтническое националистическое государство с допустимыми границами демократичности. По его мнению, в стране не допускается очень рьяно критиковать внешнее управление, и не допускается ни в каком виде все русское.
«В этом плане националисты — естественные союзники Офиса. Но если националисты начинают публично утверждать, что сам Офис недостаточно антирусский, тогда такие националисты уже сами становятся угрозой для власти. Собственно, здесь их главный конфликт», — сказал Лесев.
При этом он отметил, что националистические организации существовать независимо от кого-либо не могут. Здесь речь идет о централизованно организованных структурах, которые предполагают регулярные сборы, мобилизацию, экипировку, спортивную подготовку и выполнение чаще всего противозаконных действий.
Ранее Лесев предположил, что грядущая проблемная для украинской политики осень не даст президенту Владимиру Зеленскому провести денацификацию.
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