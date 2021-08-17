Офис президента Украины и националистов с радикалами объединяет только антироссийская риторика, которая может смениться и привести к внутриполитическому коллапсу. Такое мнение 16 августа выразил киевский писатель Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Он отметил, что Украина строится как моноэтническое националистическое государство с допустимыми границами демократичности. По его мнению, в стране не допускается очень рьяно критиковать внешнее управление, и не допускается ни в каком виде все русское.

«В этом плане националисты — естественные союзники Офиса. Но если националисты начинают публично утверждать, что сам Офис недостаточно антирусский, тогда такие националисты уже сами становятся угрозой для власти. Собственно, здесь их главный конфликт», — сказал Лесев.

Эксперт предположил, что сделает «Нацкорпус», если Зеленский задумает его зачистить © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Лесев предположил, что грядущая проблемная для украинской политики осень не даст президенту Владимиру Зеленскому провести денацификацию.

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