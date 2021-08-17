Грядущая проблемная для украинской политики осень не даст президенту Владимиру Зеленскому провести денацификацию. Такое мнение 16 августа выразил киевский писатель Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

«Офис все эти разрозненные уличные наци-структуры пытается взять под контроль, а с кем не получится — посадить на процессуально-криминальный крючок — вот это факт. Впереди у Офиса непростая осень. Тарифы, рост цен на все позиции товаров, дерибан с/х земли, новые дикие налоги для обывателей. Это почва для массового недовольства, которое могли бы прикрыть под разным соусом нереестровые уличные наци», — заявил он.

Президент против радикалов. Зеленский зачищает «улицу», националисты выдвинули требования © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

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