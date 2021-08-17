Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью журналу WomanHit 15 августа рассказал, как относится к творчеству музыканта и продюсера Филиппа Киркорова

«Артисты сегодня что-то делают, но это не является чем-то выдающимся. Они не бездарны — средних способностей. К этим артистам средней руки относятся и Киркоров, и [Николай Басков] Басков, и [Ирина] Аллегрова… да кто угодно. На четверку, но даже не на четверку с плюсом», — сказал Соседов.

Дети Пугачевой не будут работать: Соседов высказался о финансовом положении звезд © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Это не является творчеством, это не имеет отношения к искусству и таланту», — подчеркнул Соседов.

Поэтому, пояснил критик, он не переживает из-за того, что во время пандемии коронавируса современные артисты не создали новых заметных хитов — всегда можно послушать записи звезд прошлого.

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