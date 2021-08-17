Политическая ситуация будет оставаться стабильной на Украине до конца года, но зимой следующего при определенных обстоятельствах возможна дестабилизация обстановки. Об этом 15 августа в эфире телеканала «Первый независимый» и программы «Пульс» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник

«В Украине каждую осень мини-апокалипсис. Но думаю, что осенью в Украине, скорее всего, ничего не случится. Более тяжелый и опасный для государства и общества период наступит зимой. Думаю, что встреча Владимир Зеленский — Джозеф Байден даст какую-то временную передышку, когда американские и западные партнеры будут ожидать выполнения Зеленским тех договоренностей или тех пожеланий, которые выскажет Байден», — заявил он.

Зеленский призовет Байден и Меркель к реанимации «нормандского формата» © Сергей Никифоров/Инстаграм Владимира Путина и Джо Байдена. Украинская политическая система при этом будет присматриваться к Зеленскому.

По прогнозу Бортника, до конца года будет сохраняться «нынешняя стабильность». Под конец года, когда станет понятно, сохранит ли Зеленский поддержку западных партнеров, тогда будут возможны какие-то серьезные политические шаги. Также политолог отметил, что на Украине «возможна дестабилизация и возможны массовые протесты».

Встреча Зеленского и Байдена запланирована в Вашингтоне на 30 августа.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что, по его ощущениям, Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах». Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский будет «шепелявить, а не кричать».