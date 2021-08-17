По мнению политолога, пока что действия властей по зачистке региональных ячеек националистов не похожи на попытку вернуть монополию государства на насилие.
Он указал, что власть так пытается вынудить «улицу» пойти на неформальное сотрудничество. Конкретно эта акция могла быть связана с визитом Ангелы Меркель в Киев, отметил он.
«И эта акция может быть использована Зеленским в том смысле, что у нас есть группы, которые выступают против "формулы Штайнмайера". Власть будет использовать картинку этого митинга для того чтобы обосновать, почему украинская власть не хочет идти на реализацию Минских соглашений в том варианте, в котором подготовили Франция и Германия», — подытожил Якубин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В субботу у офиса президента Украины прошла потасовка участников митинга с полицией, в которой были замечены представители партии «Национальный корпус» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело).
Митинг собрали после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве.
Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев запланирован на 22 августа. За два дня до этого она посетит с визитом Москву.