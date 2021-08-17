Украинская власть пытается переподчинить праворадикальные уличные группировки и использовать их в своих целях. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политолог Алексей Якубин

Суд отправил под стражу семерых представителей «Нацкорпуса» - СМИ © РИА Новости, Андрей Старостин / Перейти в фотобанк

Он указал, что власть так пытается вынудить «улицу» пойти на неформальное сотрудничество. Конкретно эта акция могла быть связана с визитом Ангелы Меркель в Киев, отметил он.

«И эта акция может быть использована Зеленским в том смысле, что у нас есть группы, которые выступают против "формулы Штайнмайера". Власть будет использовать картинку этого митинга для того чтобы обосновать, почему украинская власть не хочет идти на реализацию Минских соглашений в том варианте, в котором подготовили Франция и Германия», — подытожил Якубин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В субботу у офиса президента Украины прошла потасовка участников митинга с полицией, в которой были замечены представители партии «Национальный корпус» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело).

Митинг собрали после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве.

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киев запланирован на 22 августа. За два дня до этого она посетит с визитом Москву.