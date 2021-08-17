«Есть украинская пословица: гуртом и батьку бить легче. Политика иногда укладывает в постель очень разных партнеров. В Украине мы уже не раз видели причудливые союзы, и неудивительно, если Порошенко найдет союзника в лице "Нацкорпуса"», — сказал Золотарев.
Он предположил, что этот альянс сформируется уже осенью, и с помощью «улицы» Порошенко попытается раскачать ситуацию и вернуть себе президентский пост.
По мнению Золотарева, Порошенко готов устроить новый Майдан, даже несмотря на отсутствие таких планов у Вашингтона.
Полностью интервью можно прочитать здесь.