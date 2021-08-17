Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко с целью вернуть себе президентское кресло может вступить в союз с «Нацкорпусом». Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Есть украинская пословица: гуртом и батьку бить легче. Политика иногда укладывает в постель очень разных партнеров. В Украине мы уже не раз видели причудливые союзы, и неудивительно, если Порошенко найдет союзника в лице "Нацкорпуса"», — сказал Золотарев.

«Меньше помнят»: Спиридонов объяснил низкий антирейтинг Кличко в сравнении с Порошенко © Facebook, Віталій Кличко

По мнению Золотарева, Порошенко готов устроить новый Майдан, даже несмотря на отсутствие таких планов у Вашингтона.

Полностью интервью можно прочитать здесь.